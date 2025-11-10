مصرع 3 أشخاص بحادثين في ديالى واعتقال "خاطف طفل" بأربيل

شفق نيوز- ديالى/ أربيل

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، مساء اليوم الاثنين، بمصرع امرأة وطفلها بحادث دهس، فيما أنهت صعقة كهربائية حياة شاب، في حين ألقت شرطة أربيل القبض على متهم بخطف طفل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة وطفلها بعمر عامين لقيا مصرعيهما بحادث دهس أثناء عبورهما شارع بعقوبة الخالص في محافظة ديالى".

وأشار إلى أن "شاباً توفي بصعقة كهربائية أثناء محاولة رفع صور مرشح للانتخابات في مدخل ناحية قزانية شرقي ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "مفارز الشرطة اتخذت إجراءاتها في كلا الحادثين، ونقلت جثامين الضحايا إلى الطب العدلي لإكمال إجراءاتها الأصولية".

إلى ذلك أعلنت مديرية أسايش أربيل، عن إلقاء القبض على متهم بقضيّة احتيال وخطف طفل قبل عام، وفار من إحدى المحافظات الجنوبية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق، إنه "بناءً على معلومات وردت عام 2024 بشأن جريمة خطف طفل في أحد أحياء مدينة أربيل، باشرت فرق مديريتنا بعمليات التحري والمتابعة، ومن خلال جمع الأدلة وتتبع مسار القضية، تم تحديد هوية المتهم المدعو (س. ر. ح) الذي كان قد فرّ إلى إحدى محافظات جنوب العراق".

وبينت أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي تحقيق أسايش أربيل، ومتابعة دقيقة لتحركاته، تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على المتهم يوم السبت الماضي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عند دخوله مدينة أربيل، وذلك بالتنسيق مع مديرية أسايش المحور".