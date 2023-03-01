مصرع 3 بصعقة كهربائية وحادث سير في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في ديالى وصلاح الدين، يوم الاربعاء، بمصرع ثلاثة مدنيين جراء حادثين منفصلين.

وقال مصدر في ديالى، لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً ستينياً لقي مصرعه مع زوجته جراء صعقة كهربائية في قرية منصورية الشط 20 كم شمال غرب بعقوبة".

واضاف ان "قوة امنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته، ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".

وفي حادث آخر لقي شاب مصرعه بحادث سير في طوزخرماتو شرقي صلاح الدين بحسب مصدر امني.

وبين المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الشاب لقي مصرعه باصطدام دراجته النارية مع مركبة أخرى قرب محطة وقود طوزخرماتو".

تشهد محافظات عدة حوادث سير بدراجات نارية لاسباب عدة.