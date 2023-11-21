مصرع 14 شخصاً بينهم أطفال بحادث مأساوي أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمصرع ما لا يقل عن 14 شخصا معظمهم من المعلمات والمعلمين بحادث سير مروع.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "8 معلمات، ومعلمين اثنين، و3 من أطفالهم إضافة إلى سائق الحافلة الصغيرة التي كانوا يستقلونها لقوا مصرعهم نتيجة حادث سير مروع تسبب به صاحب مركبة حمل (تريلة)".

وأضاف أن "المركبة الحمل كانت تمشي عكس السير واصطدمت بالحافلة التي هي من نوع "ستاركس" على طريق سفوان ام قصر في البصرة"، مبينا ان "القوات الأمنية هرعت الى منطقة الحادث وبدأت بنقل جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي فيما فتحت تحقيقا بالحادث".

من جهته نعى المدير العام لتربية محافظة البصرة عبد الحسين سلمان الملاك التربوي عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز قائلاً " بخالص آيات الحزن والعزاء تنعى المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة ملاك مدرسة الابراهيمي المختلطة في ناحية سفوان الذين فجعنا بهم صباح اليوم الثلاثاء 2023/11/21 نتيجة اصطدام شاحنة بالسيارة نوع ستاريكس التي يستقلونها مما أسفر عن وفاة 13 شخصا هم ملاك المدرسة مع عدد من أطفالهم ونجاة طفلة واحدة فقط".

بدورها قالت وزارة التربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري يتقدم بالتعازي والمواساة في الحادث الأليم الذي اودى بحياة عدد من معلمي ومعلمات مدرسة الابراهيمي في سفوان".

ووصف الجبوري حادث السير المروع الذي تعرضت له مركبة الكوادر التعليمية التابعة للمدرسة وانتهى بوفاة 10 منهم ومعهم 3 من أطفالهم بانه "لحظة الحزينة لا تكفيها الكلمات".

ووجه الجبوري مدير تربية محافظة البصرة بـ"التواصل مع ذوي الضحايا وتقديم كل اشكال الدعم والعون لهم، فضلاً عن ايفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة في عزائهم".