مصرع وإصابة 9 مواطنين بحوادث سير في محافظتين

شفق نيوز/ سجلت حوادث السير في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، مصرع وإصابة 5 مواطنين، بينهم 3 أشخاص من محافظة النجف.

فيما تمكنت فرق إنقاذ الدفاع المدني من انقاذ شخص عالق بحطام مركبة نوع اوباما صالون بعد اصطدامها بشاحنة حمل على الطريق الرابط كوت / ميسان صباح هذا اليوم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "حادث سير وقع عند حدود ناحية الفضيلة (على الطريق الدولي السريع) بسبب انقلاب عجلة صالون يستقلها 3 أشخاص من محافظة النجف أصيبوا جميعهم بجروح خطرة وأحدهم بترت ساقه في موقع الحادث الحادث"، لافتا إلى أن "أحد المصابين موظفا في العتبة العلوية المقدسة ".

وأضاف المصدر، أن "حادثا آخر بين عجلتين (نوع ستوتة) قرب السجن الاصلاحي شرقي الناصرية نتج عنهما وفاة أحد أطراف المتسببين بالحادث".

وتابع، كما أن "موظفا في وزارة الكهرباء قام بدهس امرأة بالخطأ مما تسبب لها بجروح بليغة، نقلت على اثرها الى المشفى لتلقي العلاج اللازم".

وفي واسط؛ استخدمت فرق انقاذ الدفاع المدني اجهزة ومعدات الإنقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام لتحرير مصاب في حادث انقلاب سيارة، تأمين نقله بعجلة الاسعاف الى المستشفى القريب لتلقى العلاج.

واضاف بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن وحدة الدفاع المدني قامت بانتشال جثتين من حطام ذات العجلة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.