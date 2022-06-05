مصرع وإصابة 9 عناصر أمنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاحد، بمصرع وإصابة تسعة عناصر أمنيين بحادث سير مروع على طريق بغداد كركوك أو ما يسمى بـ"طريق الموت".

وقال المصدر لوكالة شفق نيو، إن "ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي لقوا مصرعهم وأصيب ستة اخرون بتصادم عجلتين تابعتين للحشد والجيش العراقي على طريق بغداد كركوك قرب معسكر اشرف ٥٠كم شمال بعقوبة".

واضاف أن "سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الخالص لتلقي العلاج وأخلت الجثث الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

ويطلق على طريق بغداد كركوك تسمية "طريق الموت" لكثرة الحوادث المرورية المميتة شبه اليومية بسبب فوضى التنظيم المروري وعدم تأهيله بالشكل المطلوب.