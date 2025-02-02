مصرع وإصابة 9 أشخاص نتيجة 4 حوادث سير في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمصرع وإصابة 9 أشخاص، نتيجة 4 حوادث سير منفصلة ضمن محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً لقي مصرعه فيما أصيب آخر بحادث سير، بين عجلة صالون بشاحنة على طريق بعقوبة - المنصورية شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر، أن "شخصين أصيبا جراء حادث سير آخر وقع بين سيارة مدنية وشاحنة على المقدادية - خانقين شمال غربي ديالى".

وتابع أن "خمسة أشخاص أصيبوا بحادثي سير الأول انقلاب عجلة مدنية، والآخر اصطدام بين عجلتين على طريق بغداد - كركوك، ضمن حدود محافظة ديالى".