مصرع وإصابة 9 أشخاص بحوادث منفصلة في محافظتين

شفق نيوز- ديالى/ كركوك

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع طفل بحادث دهس فيما لقي رجل خمسيني حتفه جراء صعقة كهربائية في المحافظة، في حين توفي شخص وأصيب ستة آخرون من عائلة واحدة بحادث سير في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفلاً يبلغ من العمر خمس سنوات لقي مصرعه على الفور بعدما دهسته سيارة نوع "كيا حمل" في مدينة بعقوبة، مشيراً إلى اعتقال السائق وإيداعه التوقيف.

وفي حادث مغاير، توفي رجل بعمر 55 عاماً بصعقة كهربائية داخل منزله قرب قنطرة "خليل باشا" وسط مدينة بعقوبة، مضيفاً أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي كركوك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن حادث سير وقع على طريق كركوك – بيجي لسيارة تقل عائلة مكونة من سبعة أفراد، لقي أحدهم مصرعه فيما أصيب ستو آخرون بجروح متفاوتة.