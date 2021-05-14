مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى اليوم الجمعة، بمصرع 3 مدنيين وإصابة 6 خرين بحادث سير على طريق بغداد - كركوك شمالي ديالى.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن هذا العدد من الضحايا وقع بسبب تصادم عجلتين على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم مقابل "معسكر اشرف".

واضاف المصدر؛ أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى والمصابين إلى مستشفى الخالص.

وبين المصدر أن سبب الحادث هو السير بممر واحد بعد إغلاق الممر الثاني لأغراض الأكساء.

ويشهد طريق بغداد - كركوك حوادث شبه يومية بسبب الأضرار وعدم صلاحيته لسير العجلات وغياب عمليات الاعمار طيلة الأعوام الماضية ويطلق عليه تسمية طريق الموت لكثرة حوادثه المميتة.