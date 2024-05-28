مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة تسعة أشخاص بحادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عجلة نوع (يوغن) انقلبت على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة في منطقة تل اللحم، بعد انفجار أحد إطاراتها، مما أدى لمصرع خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح".

وبين المصدر، أن "فرق الإسعاف هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل المتوفين للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".