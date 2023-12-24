مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادثيّ سير في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الأحد، بتسجل حادثي سير راح ضحيتهما تسعة أشخاص بين متوفٍ ومصاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة المعنية في المحافظة سجلت حادثيّ سير، الأول على طريق (نجف-كربلاء) والثاني على الشارع السياحي أو ما يعرف بـ(طريق الموت)".

وبين أن "الحادثين تسببا بمصرع ستة أشخاص بينهم طالبة جامعية، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطرة".

وأشار إلى أن "فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل جثث المتوفين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم".