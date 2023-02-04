مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادثي سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 9 أشخاص بحادثي سير شرقي وجنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث الأول وقع على الطريق الرابط بين الناصرية وسيد دخيل وأدى لمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة، تم نقلهما الى المستشفى التركي لتلقي العلاج".

واضاف، ان "الحادث الثاني وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة وأدى لمصرع 3 اشخاص بينهم طبيب، واصابة 3 آخرين بجروح تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".