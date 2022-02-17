سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع وإصابة 8 مدنيين بحادثي سير منفصلين في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-17T08:59:16+0000
مصرع وإصابة 8 مدنيين بحادثي سير منفصلين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 8 مدنيين بحادثين منفصلين على طريق بيجي - تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن"خمسة مدنيبن لقوا مصارعهم وأصيب سادس بجروح جراء تصادم عجلة نوع جارجر مع مركبة أخرى على طريق بيجي -تكريت قرب قيادة عمليات صلاح الدين".

واضاف، أن "الإسعافات نقلت الضحايا والمصاب الى المستشفى، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وفي حادث آخر، على الطريق نفسه أصيب اثنين من المدنيين بتصادم عجلتين قرب منطقة البو جواري في أطراف قضاء بيجي.

وتشهد صلاح الدين تصاعداً بالحوادث المرورية لأسباب متعددة، أهمها إهمال قواعد السلامة المرورية أو تردي الطرق الرئيسية.

 

related

مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

Date: 2021-08-31 06:50:22
مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادثين منفصلين في محافظتين عراقيتين

مصرع وإصابة جنود عراقيين بحادث في صلاح الدين

Date: 2022-01-13 14:49:32
مصرع وإصابة جنود عراقيين بحادث في صلاح الدين

مصرع 4 مدنيين بحادث مروع في صلاح الدين

Date: 2021-03-08 12:50:37
مصرع 4 مدنيين بحادث مروع في صلاح الدين

جميعهن نساء.. حادث مروّع يخلف 5 ضحايا ومصابين في صلاح الدين

Date: 2021-05-12 11:33:32
جميعهن نساء.. حادث مروّع يخلف 5 ضحايا ومصابين في صلاح الدين

قرب "سبايكر".. حادث يودي بحياة 9 أشخاص أغلبهم جنود

Date: 2021-01-21 19:22:53
قرب "سبايكر".. حادث يودي بحياة 9 أشخاص أغلبهم جنود

مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير في صلاح الدين

Date: 2021-11-03 07:27:39
مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير في صلاح الدين

مصرع أُسرة كاملة من خمسة أفراد بحادث مروع في صلاح الدين

Date: 2021-08-07 10:20:38
مصرع أُسرة كاملة من خمسة أفراد بحادث مروع في صلاح الدين

مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

Date: 2021-09-11 11:47:07
مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى