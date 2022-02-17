مصرع وإصابة 8 مدنيين بحادثي سير منفصلين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 8 مدنيين بحادثين منفصلين على طريق بيجي - تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن"خمسة مدنيبن لقوا مصارعهم وأصيب سادس بجروح جراء تصادم عجلة نوع جارجر مع مركبة أخرى على طريق بيجي -تكريت قرب قيادة عمليات صلاح الدين".

واضاف، أن "الإسعافات نقلت الضحايا والمصاب الى المستشفى، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وفي حادث آخر، على الطريق نفسه أصيب اثنين من المدنيين بتصادم عجلتين قرب منطقة البو جواري في أطراف قضاء بيجي.

وتشهد صلاح الدين تصاعداً بالحوادث المرورية لأسباب متعددة، أهمها إهمال قواعد السلامة المرورية أو تردي الطرق الرئيسية.