مصرع وإصابة 8 مدنيين بحادثي سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 8 مدنيين بحادثي سير في المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "مدنيا لقي مصرعه وأصيبت زوجته وأبناءه الثلاثة، وجميعهم من أهالي محافظة بابل، نتيجة انقلاب عجلتهم على طريق بغداد – كركوك، قرب ناحية هبهب ضمن محافظة ديالى".

وأضاف المصدر، أن "3 أشخاص أصيبوا أيضا بحادث سير آخر على طريق تقاطع القدس باتجاه تقاطع عبدالله بن علي، بأطراف مدينة بعقوبة"، مؤكداً "نقل جثة الضحية للطب العدلي والمصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج".