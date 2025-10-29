مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير مروع على طريق كركوك - بغداد

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء طوز خورماتو شرقي محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، بحادث سير على الطريق العام الرابط بين بغداد وكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع قرب ناحية سليمان بيك، إثر اصطدام سيارتين إحداهما نوع (كيا حمل) والأخرى (صالون) كانت تقل عائلة، ما أدى إلى وفاة شخصين في الحال وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة، بينهم أطفال ونساء، تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى طوز العام لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الكوادر الطبية في المستشفى أعلنت حالة استنفار لاستقبال المصابين، فيما تم تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفيات كركوك لخطورة الإصابات"، مبيناً أن "الضحايا جميعهم من سكنة أطراف قضاء طوز خورماتو".

من جانبه، بين مصدر في شرطة مرور صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على المركبة أثناء التجاوز في أحد المنعطفات، ما تسبب بانحراف السيارة واصطدامها بمركبة أخرى تسير بالاتجاه المعاكس".

وأشار المصدر إلى أن "مفارز الشرطة والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وقامت بإخلاء الجثث والمصابين ورفع حطام السيارات التي تضررت بشكل كبير، كما تم فتح الطريق أمام حركة المرور بعد توقف دام نحو ساعة".

ويُعدّ طريق بغداد – كركوك من أكثر الطرق حيوية ويشهد العديد من الحوادث، إذ يربط إقليم كوردستان بالعاصمة بغداد، وغالباً ما يشهد حوادث مأساوية نتيجة السرعة الزائدة.