مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق

مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق
2025-07-14T11:20:44+00:00

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة 8 اشخاص بحادث سير مروع جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن " حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين ذي قار والبصرة في منطقة تل اللحم، نتيجة تصادم عجلتين (تريله حمل وستاركس)، حيث أدى لمصرع 3 اشخاص على الفور واصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "فرق الاسعاف والقوات الامنية هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي، والمصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

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