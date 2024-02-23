مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة ثمانية أشخاص بحادث سير مروع جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة جنوبي مدينة الناصرية ناتج عن انفجار إطار إحدى العجلات وأدى لمصرع ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".