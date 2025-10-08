مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادثي سير في السليمانية وديالى

شفق نيوز- السليمانية/ ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، بمصرع سائق شاحنة إثر انقلاب عجلته في منطقة دربنديخان جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق شاحنة محملة بالمشروبات الكحولية، فقد السيطرة على شاحنته ما أسفر عن انقلابها، في دربنديخان جنوب مدينة السليمانية على الحدود مع محافظة ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة سائق الشاحنة"، مبيناً أن "القوات الأمنية وصلت مكان الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة".

وفي حادث آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بمصرع امرأة وإصابة 6 أشخاص بحادث سير في المحافظة.

وأوضح المصدر لشفق نيوز، أن "سيارة نوع هايلوكس بداخلها رجل كان يقود السيارة و4 نساء بينهن والدة السائق، اصطدمت بدراجة نارية نوع ستوتة بداخلها شاب مواليد 2009 واخته مواليد 2009 عائدين من المدرسة الثانوية، في منطقة التحويلة بقضاء الخالص".

وبين المصدر أن "سائق السيارة الهايلوكس أصيب بجروح وتوفيت أمه بداخل السيارة، كما أصيبت النساء الثلاث الأخريات، فيما أصيب الطالب وشقيقته داخل الستوتة بجروح حرجة ايضا".

وأشار المصدر إلى أن "الحادث كان بسبب السير في جانب واحد من الطريق بعكس خط السير، لأن المنطقة لا تضم شوارع نموذجية".