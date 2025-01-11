مصرع شخصين و اصابة أُسرة بحادثي سير في الحلة وتكريت (فيديو + صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، بمصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بحادثي سير منفصلين في مدينتي الحلة مركز محافظة بابل وتكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق حلة - قاسم لسيارة (لاندكروز)، أسفر عن إصابة عائلة مكونة من 5 أفراد الأب والأم وثلاث بنات".

وفي محافظة صلاح الدين، أشار المصدر إلى "وقوع حادث على طريق تكريت – الدور، أدى إلى مصرع شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة"، مبيناً أن سبب الحادث هو "السرعة وعدم الانتباه".