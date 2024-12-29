مصرع وإصابة 8 أشخاص بانقلاب عجلة تقل جثماناً جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في دائرة صحة الديوانية، اليوم الأحد، بمصرع واصابة 8 اشخاص بحادث سير مروع على طريق آل بدير المحاذي لمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة كانت تقل جثمان شخص متوفى (جنازة) من اهالي محافظة ميسان، مع ذويه إلى النجف لغرض دفنه هناك، وعند وصوله إلى طريق آل بدير عند الحدود الإدارية مع محافظة ذي قار تعرض لمضايقة أحد السائقين في الطريق (سائق شفل) فتعرض للانقلاب على الفور".

وبين المصدر، ان "الحادث أدى لمصرع شخص واحد وإصابة 7 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطرة للغاية"، موضحاً أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث ووصلت فرق الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز لغرض تلقي العلاج اللازم، وإخلاء جثة المتوفى".