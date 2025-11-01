مصرع وإصابة 8  اشخاص إثر حادث مروع جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 8 اشخاص بجروح متفاوتة إثر حادث سير مروع وقع على الطريق العام الرابط بين الشطرة والدواية شمال شرقي مدينة الناصرية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نتج عن انقلاب مركبة نوع (بيك آب)، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن وفاة أحد الركاب في موقع الحادث وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، وسهلت نقل المصابين إلى المستشفى والجثة الى دائرة الطب العدلي".