مصرع وإصابة 7 من عناصر الحشد الشعبي بحادث سير في المثنى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة المثنى، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 7 عناصر ينتمون إلى الحشد الشعبي، بحادث سير جنوبي مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة تعرضت لانقلاب على طريق منفذ الجميمة المحاذي مع العربية السعودية جنوبي المثنى، وأدى لمصرع شخص على الفور وإصابة 6 آخرين".

وبين المصدر، أن "المصابين والمتوفي ينتمون إلى إحدى فرق الحشد الشعبي في المنطقة".

إلى ذلك، أخبر مصدر أمني في بغداد، بمحاولة انتحار لشاب وإصابة طفل بطلق ناري في منطقة الشعب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً من مواليد عام 2000 حاول الانتحار بأسلوب الحرق، مستخدماً مادة النفط داخل منزله ضمن منطقة الشعب".

ولفت المصدر إلى أن "الشاب أصيب بحروق في جميع أنحاء جسمه وتم نقله الى المستشفى من قبل ذويه لتلقي العلاج".

في حين أشار إلى أن "طفلاً من مواليد 2014، تعرض لإصابة من رصاصة طائشة بالقرب من داره ضمن منطقة الشعب، ما أسفر عن إصابته بمنطقة البطن نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج".