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مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-27T06:27:37+0000
مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بديالى اليوم الاثنين، بمصرع واصابة 7 مدنيين بحادث مروري على طريق ديالى-كركوك قرب ناحية العظيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن شابا من أهالي طوز خرماتو لقي مصرعه وأصيب 6 آخرين بحادث سير على طريق بغداد-كركوك قرب ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وبين أن سبب الحادث انقلاب باص صغير على الطريق، مشيرا إلى نقل الضحية للطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج فيما فتحت  السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

ويطلق على طريق بغداد-كركوك تسمية (طريق الموت) لكثرة حوادثه المميتة بسبب الإهمال العمراني للطريق وتضرره بشكل كبير إلى جانب الزخم الكبير وإهمال قواعد السلامة المرورية.

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