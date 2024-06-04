مصرع وإصابة 7 أشخاص بينهم طفل بحادثيّ سير في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص بينهم طفل بحادثيّ سير منفصلين جنوب غربي المحافظة، فيما اندلع حريق بحقل لمحصول القمح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً في الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية، من أهالي حي العدل في بغداد كان يقود سيارة (تشارجر) رصاصية اللون قام بدهس الطفل علي أنور إسماعيل (10 أعوام) في ناحية العباسي أثناء عبوره الطريق".

وأضاف أن "الطفل فارق الحياة على الفور بسبب شدة الصدمة، وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وتم القبض على المنتسب وإيداه التوقيف".

وتابع المصدر أن "حادثاً آخر وقع على طريق كركوك - الحويجة وتسبب بمصرع مدني وإصابة خمسة آخرين إثر اصطدام سيارتين ببعضهما بسبب السرعة الفائقة"، مشيراً إلى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى كركوك للعلاج".

من جانب آخر، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً اندلع في أرض زراعية لمحصول القمح تقدر مساحتها بحدود عشرة دوانم في قرية السدة بناحية الملتقى (45كم جنوب غربي كركوك)".

وبين أن "الحريق وقع بسبب تماس كهربائي وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران ومنع انتشارها".