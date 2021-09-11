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مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-11T11:47:07+0000
مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث متفرقة في صلاح الدين وديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم السبت، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير شرقي المحافظة، فيما فارق طفل الحياة غرقاً وأصيب عامل بجروح خطرة جراء سقوطه من جسر في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع على طريق بلد – بغداد، وأودى بحياة الطبيبة النسائية الدكتورة بشرى مع اثنين من بناتها واصابة زوجها الطبيب وابنها".

وبين أن "السلطات المرورية فتحت تحقيقا بالحادث فيما نقلت جثث الضحايا والمصابين الى المستشفى".

من جانب اخر، افاد مصدر امني في ديالى، بوفاة طفل غرقا ونجاة 3 آخرين من الحادث، كما أصيب عامل بسقوط من اعلى جسر بين ديالى وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اربعة اطفال غرقوا في نهر (التحويلة) بديالى, توفي احدهم وتمكنت الكوادر الطبية من انقاذ الثلاثة الاخرين".

واشار في حادث اخر، الى "اصابة عامل بجروح بليغة جراء سقوطه من اعلى جسر كونكريتي قيد الانشاء على نهر دجلة يربط ديالى بصلاح الدين في اطراف قرية السندية غرب قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة".

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