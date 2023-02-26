مصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث سير في ذي قار وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان، يوم الاحد، بمصرع وإصابة 7 أشخاص بحوادث سير في محافظتي ذي قار وديالى.

وأبلغ مصدر في ذي قار وكالة شفق نيوز، ان "عجلة انقلبت على الطريق العام الرابط بين الناصرية والشطرة شمالي ذي قار ما اودى، بحياة سائق العجلة على الفور".

واضاف المصدر، ان "حادثاً ثانياً ناتج عن تصادم عجلتين على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة جنوبي مدينة الناصرية، أدى لمصرع عنصر امني بشرطة الحدود، وإصابة 3 آخرين بينهم اثنين أيضا من عناصر شرطة الحدود، حيث نقلوا المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج، فيما نقلت الجثة للطب العدلي".

وتابع المصدر، ان "فتاة في العشرينيات من عمرها توفيت نتيجة تسمم دوائي داخل مشفى الازهر الأهلي وسط الناصرية، حيث تقدم ذويها بشكوى ضد الدكتور المعالج في المستشفى الأهلي".

وفي ديالى؛ أفاد مصدر امني، بمصرع شاب بحادث سير شمال غرب بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا عشرينيا لقي مصرعه باصطدام عجلته مع مركبة اخرى على طريق بغداد قرب منطقة الكصيرين 20 كم شمال غرب بعقوبة".

واضاف، ان "جثة الشاب نقلت الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث الدراجات النارية بسبب الاهمال وغياب الرقابة المرورية ما خلف الكثير من الضحايا والمصابين.