مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروّع على طريق بابل- النجف

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني بمصرع أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، جرّاء حادث سير مروّع وقع مساء السبت، نتيجة تصادم عجلتين عند مفرق الكفل الرابط بين محافظتي بابل والنجف.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن القوات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث، وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى إسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولم تُعرف على الفور ملابسات الحادث أو أسبابه، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادث.