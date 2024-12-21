مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث مروع في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر حادث سير في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع في مزارع اللحيس في البصرة عندما تصادمت عجلتين بين (لاندكروزر) و(بيك أب) أسفر عن وفاة سائق العجلة الأولى، وإصابة سائق العجلة الثانية مع 5 آخرين".

وأشار المصدر، إلى أن "الإصابات تفاوتت من حيث الشدة، حيث إن بعضهم يعاني من كسور ولا يزالون يرقدون في المستشفى، وآخرين تعرضوا لجروح طفيفة وغادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج".