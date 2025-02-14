مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير مروع وسط العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في واسط، مساء اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادث سير مروع على الحدود الإدارية مع محافظة بابل.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع في النعمانية غربي واسط على الطريق المالح قرب الحدود الإدارية مع محافظة بابل نتيجة تصادم عجلتين (ستاركس وكورولا)".

وبين المصدر، أن "الحادث أدى لمصرع امرأتين وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة"، لافتاً إلى أن "سبب وقوع الحادث هو السرعة المفرطة لسائقي العجلتين".