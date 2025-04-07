مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير مروع شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة شرطة مرور صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص إثر حادث سير مروع وقع شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع بين سيارتين على طريق بيجي - تكريت قرب قرية البوطعمة (40كم شمال تكريت)، بسبب إحدى السيارتين عن الطريق العام واصطدمت بالأخرى، ما أسفر عن مصرع مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء بعضهم إصابته خطرة".

وأضاف المصدر أن "قوة من شرطة بيجي والإسعاف الفوري وصلت إلى موقع الحادث ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين الخمسة إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتابع المصدر أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث لتحديد الجهة المخالفة وإجراء المسح المروري لتضمنيه في أوراقالتحقيق".