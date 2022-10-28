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مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادثي سير في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-28T19:02:38+0000
مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادثي سير في ديالى

شفق نيوز/افاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 7 أشخاص بحادثي سير في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين بتصادم دراجة نارية مع باص ركاب صغير نوع (كيا) في أطراف قضاء بلدروز، (30 كم شرقي بعقوبة)، مركز محافظة ديالى".

واضاف المصدر انه "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجثة الضحية الى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

من جهة اخرى أفاد المصدر إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنين اخرين بجروح بليغة جراء تصادم عجلتين على طريق بغداد – كركوك، شمال بعقوبة".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، وجثتي الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي في بعقوبة فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد ديالى أعلى معدلات حوادث سير خلال العام الحالي والسنوات الأخيرة بسبب مشاكل الطرق وضعف الإجراءات القانونية الرادعة وإهمال قواعد السلامة المرورية.

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