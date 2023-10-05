مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادثيّ سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادثيّ سير شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحادث الأول وقع نتيجة تصادم عجلتين على طريق (آل سهلان) شمالي مدينة الناصرية وأدى لإصابة خمس معلمات ومعلم واحد أثناء عودتهم من الدوام لمنازلهم".

وبين المصدر، أن "الحادث الثاني، وقع نتيجة قيام طفل يبلغ من العمر 11 عاماً برمي نفسه من عجلة على الطريق العام في منطقة (آل مصيفي) بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.