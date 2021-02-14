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مصرع وإصابة 6 مواطنين في تصادمين بذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-14T10:08:21+0000
مصرع وإصابة 6 مواطنين في تصادمين بذي قار

شفق نيوز/ تسببت حوادث السير في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة 6 مواطنين في مدن متفرقة من المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير تسبب بمصرع شخص واحد وإصابة 3 آخرين بجروح نتيجة انقلاب العجلة (نوع جارجر) كانوا يستقلونها على طريق (بصرة _ ذي قار)".

وتابع أن "الحادث الثاني وقع بقضاء الغراف شمالي المحافظة نتيجة تصادم دراجتين ناريتين، حيث أدى لوفاة شخص وإصابة ثاني بجروح"، لافتا إلى أن" المصابين تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نقل المتوفين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم".

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