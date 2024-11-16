مصرع وإصابة 6 مدنيين في حادث سير مروع شمال كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة شرطة مرور كركوك، يوم السبت، بمصرع ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين جراء حادث سير مروع وقع بين ثلاث سيارات شمال المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادثة وقعت في منطقة جيمن شمال كركوك، حيث اصطدمت سيارات حديثة مما أسفر عن مصرع ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين"، مشيراً إلى نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي.

وأضاف المصدر أن "المصابين نُقلوا إلى مستشفى آزادي لتلقي العلاج، وجثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت شرطة كركوك تحقيقاً في الحادث".