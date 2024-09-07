مصرع وإصابة 6 مدنيين بحادثي سير في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع وإصابة ستة مدنيين بحادثي سير منفصلين في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع وسط ناحية التون كوبري (45 كم شمال كركوك)، حيث صدمت سيارة حديثة مدنياً وأدت إلى مصرعه في الحال، نتيجة السرعة الفائقة للسائق التي حالت دون سيطرته على المركبة".

وأضاف المصدر، "حادث سير آخر، وقع بين أربع سيارات حديثة على طريق كركوك التون كوبري بمنطقة شوراو شمالي كركوك، حيث اصطدمت السيارات ببعضها بسبب السرعة".

وأشار المصدر إلى أن الحادث أدى إلى وفاة مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح، حيث جرى نقل الجثة للطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى كركوك للعلاج".