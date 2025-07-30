مصرع وإصابة 6 في حادث مروري شمالي صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الاربعاء، بمصرع أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، جرّاء حادث سير مروّع وقع على الطريق الرابط بين قضاء الشرقاط ومدينة تكريت شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن الحادث نجم عن تصادم مركبتين بشكل عنيف، ما أدى إلى احتراق إحداهما بالكامل، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من انتشال الجثث ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، فيما يُرجح أن السرعة الزائدة أو فقدان السيطرة على عجلة القيادة كانت من بين الأسباب المحتملة.

ويُعد طريق الشرقاط - تكريت من الطرق الحيوية في المحافظة، إلا أنه يشهد بين الحين والآخر حوادث دامية بسبب التهور المروري وغياب الرقابة الصارمة.