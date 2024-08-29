مصرع وإصابة 6 أفغانيين بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بمصرع وإصابة ستة أشخاص من الجنسية الأفغانية بحادث سير مروع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة نتيجة تصادم عجلتين وأدى لمصرع شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة".

وبين المصدر، أن "المتوفى والمصابين جميعهم أجانب من الجنسية الأفغانية"، لافتاً إلى أن "عجلات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".