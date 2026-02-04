مصرع وإصابة 6 أفراد من عائلة واحدة بحادث سير في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في مستشفى قضاء الحويجة بكركوك، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع حادث سير مروع في تقاطع كيوان جنوب غربي المحافظة أسفر عن مصرع امرأة وابنها وإصابة زوجها وثلاثة من أولادها بجروح خطرة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع نتيجة تصادم مركبتين عند التقاطع، ما أدى إلى أضرار كبيرة في إحدى المركبات، وأسفر عن وقوع ضحايا من العائلة التي كانت على متنها.

وأضاف أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثتي الأم وابنها إلى دائرة الطب العدلي.

وأشار المصدر إلى أن الحالة الصحية للمصابين وُصفت بالحرجة، لافتاً إلى أن الكوادر الطبية تبذل جهوداً مكثفة لإنقاذ حياتهم، في وقت باشرت فيه الجهات المختصة فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشهد بعض تقاطعات محافظة كركوك حوادث مرورية متكررة، وسط مطالبات من المواطنين بتكثيف الإجراءات المرورية وتعزيز الإشارات التحذيرية، للحد من الحوادث وحماية أرواح المدنيين.