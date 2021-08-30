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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بواسط ونينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-30T14:38:11+0000
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثي سير بواسط ونينوى

شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه وأصيب ٥ آخرون بجروح، يوم الاثنين، في حادثي سير بمحافظتي واسط ونينوى.

وقالت مديرية مرور واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث مروري وقع في محافظة واسط  قرب سيطرة كوت - بغداد بين ثلاث مركبات؛ الأولى نوع BMW، والثانية نوع جارجر، والثالثة نوع كوستر ابيض اللون".

وأضافت أن "سبب الحادث المركبة نوع BMW لأنها كانت كانت تسير باتجاه كوت - بغداد بسرعة شديدة مما أدى إلى انفجار الإطار الامامي ونتيجه السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة أدى إلى الانحراف إلى السايد القادم بأتجاه بغداد - كوت قرب السيطرة الرئيسية و اصطدامها بالمركبة الثانية نوع جارجر وبعدها اصطدم بالمركبة الثالثة نوع كوستر ابيض اللون".

وأشارت إلى أن الحادث تسبب بمصرع سائق المركبة BMW، وإصابة اربعة اشخاص آخرين بجروح.

وفي تطور منفصل، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن سائق سيارة أجرة أصيب بجروح جراء سقوط سيارته في حفرة كبيرة تعود لمشروع تأهيل شبكة المجاري بالقرب من دورة السواس بالجانب الايمن من الموصل.

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