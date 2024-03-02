مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادثي سير في بغداد وعلى طريق كركوك (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع وإصابة 6 أشخاص اثر حادث سير مروع على طريق بغداد - كركوك شمال محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة نوع (دايو برنس)، اصطدمت بشاحنة على طريق بغداد - كركوك قرب آمرلي نتيجة السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة بينهم نساء"، مشيرا إلى "نقل الضحايا لمستشفى قريب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث".

وفي العاصمة بغداد، أعلنت مديرية الدفاع المدني انتشال جثة سائق عجلة حمل وإنقاذ ثلاثة ركاب من عجلة صالون خصوصي في منطقة الدورة.

وقالت في بيان لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ اضطرت لاستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام المعدن وإخراج جثة السائق عجلة حمل مع إنقاذ ثلاثة ركاب نتيجة حادث اصطدام مروري بين عجلة خصوصي واخرى كيا حمل في منطقة الدورة جنوب بغداد الكرخ.