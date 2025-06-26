مصرع وإصابة 6 أشخاص بتصادم عجلتين على طريق كركوك – تكريت

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر في مديرية مرور كركوك، يوم الخميس، بمصرع وإصابة ستة أشخاص إثر وقوع حادث مروري مروّع على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام عنيف وقع بين عجلة حمل نوع (كيا) وأخرى نوع (كنتر) على طريق كركوك – تكريت، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى موقع الحادث فوراً، حيث جرى نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار إلى أن "السرعة الزائدة وعدم الانتباه يُرجّح أن تكون من أسباب الحادث"، مضيفاً أن السلطات المتخصصة فتحت تحقيقاً لمعرفة الملابسات الدقيقة.