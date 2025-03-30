مصرع وإصابة 6 أشخاص بانقلاب "سبورتج" جنوبي العراق
2025-03-30T16:11:59+00:00
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأحد، بمصرع وإصابة 6 اشخاص
بحادث سير مروع جنوبي مركز المحافظة.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة
نوع كيا سبورتج، انقلت على الطريق الدولي السريع (ناصرية_ بصرة) قرب منطقة حقل صبة
النفطي".
وأضاف أن "الحادث أسفر عن مصرع شخص واحد،
وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة"، مبينا أن "فرق الاسعاف والاجهزة الامنية
طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي
العلاج اللازم".