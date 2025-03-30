مصرع وإصابة 6 أشخاص بانقلاب "سبورتج" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الأحد، بمصرع وإصابة 6 اشخاص بحادث سير مروع جنوبي مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة نوع كيا سبورتج، انقلت على الطريق الدولي السريع (ناصرية_ بصرة) قرب منطقة حقل صبة النفطي".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن مصرع شخص واحد، وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة"، مبينا أن "فرق الاسعاف والاجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".