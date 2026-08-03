مصرع وإصابة 6 زائرين بانقلاب مركبة على طريق ذي قار- البصرة

شفق نيوز- ذي قار

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران، مساء الإثنين، إثر انقلاب مركبتهم على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والبصرة، غربي مدينة الناصرية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "ضحايا الحادث كانوا عائدين من محافظة كربلاء بعد أداء مراسم الزيارة الأربعينية"، مبيناً أن فرق الإسعاف نقلت جثامين المتوفين إلى دائرة الطب العدلي، فيما نُقل المصابان إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم.

ولم يوضح المصدر أسباب انقلاب المركبة.