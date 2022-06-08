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مصرع وإصابة 5 من أفراد أسرة رئيس مجلس محافظة ذي قار الأسبق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-08T13:14:44+0000
مصرع وإصابة 5 من أفراد أسرة رئيس مجلس محافظة ذي قار الأسبق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ذي قار، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص من أُسرة رئيس مجلس المحافظة الأسبق طعمة الاسدي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأسرة تعرضت لحادث سير مروع شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، إذ اصطدمت عجلتهم بمركبة حمل كبيرة، ما أدى لمصرع اثنين واصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وبين المصدر، ان "التقصير كان بنسبة 100% من صاحب المركبة الكبيرة نتيجة دخوله الخاطئ للشارع العام من دون التأكيد من خلوه من السيارات".

واشار إلى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي والجرحى لاقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم".

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