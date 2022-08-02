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مصرع وإصابة 5 من "خلية الصقور" بحادث سير جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-02T17:12:30+0000
مصرع وإصابة 5 من "خلية الصقور" بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في البصرة أقصى جنوبي العراق، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع خمسة منتسبين أمنيين بحادث سير وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة كانت تقل خمسة من منتسبي الفريق التكتيكي الأمني التابع لخلية الصقور الاستخبارية، انقلبت، مساء اليوم، قرب مجمع القصور الرئاسية في مدينة البصرة".

وبين أن "الحادث أسفر عن مصرع اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة"، مشيرا الى "نقل الجثتين الى دائرة الطب العدلي، والجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

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