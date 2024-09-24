مصرع وإصابة 5 منتسبين بقيادة عمليات الأنبار بحادث سير قرب علوة بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمصرع منتسب في قيادة عمليات الأنبار وإصابة 4 آخرين بحادث سير قرب علوة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم وقع بين عجلتين الأولى من نووع (امبالا صفراء) والثانية من نوع (كنتر حمل) على الطريق الدولي السريع قرب علوة بغداد النموذجية".

ولفت المصدر إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين"، مبييناً أن "الضحايا الخمسة منتسبين لدى قيادة عمليات الانبار".