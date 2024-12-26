مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير مروع في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، مساء الخميس، بمصرع ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين بجروح إثر اصطدام سيارتين على طريق كركوك- تكريت.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "سيارتين حديثة اصطدمتا، مساء اليوم، على الطريق الرابط بين قرية تركلان وناحية الرشاد (30كم جنوب غربي كركوك)، مما أدى إلى وفاة ثلاثة مدنيين واصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "الجثث نقلت الى الطب العدلي، بينما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".