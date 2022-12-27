مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير "مروع" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين بمصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير "مروع" في اطراف تكريت، مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "اثنين من المدنيين لقيا مصرعهما وأصيب 3 آخرين بحادث تصادم مروع على طريق تكريت - الدور جنوب شرق تكريت".

وأضاف المصدر أن" فرق الدفاع المدني والاسعافات هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثتي الضحيتين إلى الطب العدلي".

وبين المصدر أن "الحادث حصل رداءة الطريق وتحوله إلى ممر واحد بسبب أعمال الصيانة"، مشيرا إلى أن "السلطات المرورية فتحت تحقيقا بالحادث".

وتشهد صلاح الدين حوادث سير شبه يومية بسبب سوء منظومة الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية.