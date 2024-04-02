مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة خمسة مدنيين بحادث سير مروع جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث اصطدام بين عجلتين الأولى من نوع (ميتسوبيشي كانتر) حمل بيضاء اللون، والأخرى (كيا) حمل بيضاء اللون أيضاً، على طريق الحويجة - الرياض قرب قرية سيد جلال (45كم جنوب غربي كركوك)، ما تسبب بمصرع شاب تولد 2011 يعمل كاسباً من أهالي ناحية الرياض، وإصابة أربعة آخرين".

وبين أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ونقل الجثة لدائرة الطب العدلي في كركوك لاستكمال الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى "توقيف سائق العجلة الأولى لكونه المتسبب بالحادث جراء السرعة الشديدة وعدم الانتباه للطريق".