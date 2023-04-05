مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 5 مدنيين جراء حادث سير مروع شمال غرب بعقوبة ضمن محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مدنياً لقي مصرعه وأصيب 4 آخرون بتصادم مركبتين على طريق بغداد - الخالص (قرية عرب شوكة)، قرب ناحية هبهب (12كم شمال غرب بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحية إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد ديالى حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري والمشكلات الفنية في الطريق.