مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث سير على طريق كركوك – تكريت

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم مديرية مرور كركوك، العقيد عامر نريمان، مساء السبت، بأن حادث سير مروّع وقع على طريق كركوك – تكريت، أسفر عن مصرع مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وقال نريمان، لوكالة شفق نيوز، إن "السبب الرئيس للحادث يعود إلى السرعة المفرطة وعدم السيطرة على عجلة من نوع (جيكسارا)، ما أدى إلى انقلابها على الطريق"، مشيرًا إلى أن "الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى كركوك العام، وتوفي اثنان منهم في موقع الحادث، فيما يتلقى الثلاثة الآخرون العلاج اللازم".

ويُعد طريق كركوك – تكريت من الطرق الحيوية في شمال العراق، لكنه يشهد بين الحين والآخر حوادث مرورية خطيرة بسبب السرعة الزائدة ورداءة بعض مقاطعه، وسط مطالبات بتعزيز الرقابة المرورية وتحسين البنى التحتية.